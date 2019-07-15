Сервис "Яндекс.Такси" решил купить программное обеспечение и колл-центры группы компаний "Везет", акционеры "Везет" в результате получат до 3,6% акций "Яндекса.Такси" и до $71,5 млн. Об этом говорится в пресс-релизе "Яндекса". Сумма сделки там не названа.

Сервис "Яндекс.Такси" решил купить программное обеспечение и колл-центры группы компаний "Везет", акционеры "Везет" в результате получат до 3,6% акций "Яндекса.Такси" и до $71,5 млн. Об этом говорится в пресс-релизе "Яндекса". Сумма сделки там не названа.Вскоре после публикации этого сообщенияGroup напомнила,что ранее она предоставила ГК "Везет" конвертируемый заем и у нее есть право вето на отчуждение активов этой группы.Group пока не давала согласие на эту сделку и считает опубликованный анонс "преждевременным", говорится в сообщении интернет-холдинга.Позднее в пресс-службе "Везет" "Интерфаксу" сообщили, что сделка не нарушит условия предоставления займа.Сделку одобрили наблюдательный совет "Яндекс.Такси" и советы директоров Yandex N.V. и "Везёт". На нее потребуется согласие Федеральной антимонопольной службы России, говорится в пресс-релизе "Яндекса". В компании добавили, что ожидают, что сделка будет закрыта до конца 2019 года. В результате 56,2% "Яндекс.Такси" будет принадлежать "Яндексу", 35% — Uber, а 5,3% — сотрудникам, которые их получат в рамках программы поощрения.В течение трех лет "Яндекс.Такси" планирует вложить около 8 млрд рублей в развитие такси в регионах, из них примерно 4 млрд рублей пойдут не внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, а остальное - на поддержку местных таксопарков и водителей, говорится в пресс-релизе. Водители и таксопарки после закрытия сделки перейдут на единую технологическую платформу "Яндекс.Такси".Пользователей "Везет" заверили, что они по-прежнему смогут вызывать такси через приложения Rutaxi и "Везёт", а также по телефону.Группа "Везет" была создана в 2017 году в результате слияния активов "Сатурн" и Rutaxi. Она управляет сервисами заказа такси "Везёт", "Такси Сатурн", Fasten и Red Taxi, которые работают в 123 городах России. Летом 2018 годаGroup предоставила ГК "Везет" заем с правом конвертировать его в долю в бизнесе.В феврале 2018 года "Яндекс.Такси" и Uber объединили бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В совместном бизнесе "Яндекс" получил 61%, Uber - 37,96%, сотрудники - 1,04%.