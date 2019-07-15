Артистка
отпраздновала день рождения своей малышки. В честь такого события Юлия Савичева
впервые показала поклонникам наследницу на фото в соцсети.
Артистка
отпраздновала день рождения своей малышки. В честь такого события Юлия Савичева
впервые показала поклонникам наследницу на фото в соцсети.
По словам
артистки, с рождением Ани ее жизнь изменилась. Исполнительница отметила, что ее
жизнь наполнилась новыми красками, слова – смыслами, а каждый новый день —
радостью и благодарностью.
"Спасибо
тебе за то, что дала нам все это", — цитирует слова Юлии Савичевой в Instagram . Также знаменитость поблагодарила родных и близких
за терпение и помощь. "С днем рождения, моя сладость! Будь здорова и счастлива,
а большего для нас и не нужно! Ты еще маленькая, но когда-нибудь ты прочтешь
наши поздравления и поздравления совершенно незнакомых тебе людей, и, надеюсь,
тебе будет очень приятно. Мы тебя очень любим. Твои мама и папа", – поздравила дочь
с праздником Юлия Савичева.
Подписчики
звезды присоединились к поздравлениям, пожелав девочке здоровья и всего самого
наилучшего. Юля Савичева поблагодарила пользователей соцсети за добрые слова и
комплименты и заверила, что передаст их Ане, передает
Как писали
"Дни.ру", ранее поделилась с фолловерами своими страхами,
связанными с материнством. Так, артистка заявила в Instagram, что очень боится осуждения со стороны
дочери. Мол, если певица будет уделять слишком много времени работе, наследница
может ее когда-нибудь за это упрекнуть и сказать, что ей не хватало ее
внимания.
Напомним,
в ноябре 2018 года поделилась с
поклонниками деталями своей беременности. Она рассказала о неприятном диагнозе –
у звезды второй тип диабета, который развился у нее во время беременности.