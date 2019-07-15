Артистка отпраздновала день рождения своей малышки. В честь такого события Юлия Савичева впервые показала поклонникам наследницу на фото в соцсети.

Артисткаотпраздновала день рождения своей малышки. В честь такого события Юлия Савичевавпервые показала поклонникам наследницу на фото в соцсети.По словамартистки, с рождением Ани ее жизнь изменилась. Исполнительница отметила, что еежизнь наполнилась новыми красками, слова – смыслами, а каждый новый день —радостью и благодарностью."Спасиботебе за то, что дала нам все это", — цитирует слова Юлии Савичевой в Instagram . Также знаменитость поблагодарила родных и близкихза терпение и помощь. "С днем рождения, моя сладость! Будь здорова и счастлива,а большего для нас и не нужно! Ты еще маленькая, но когда-нибудь ты прочтешьнаши поздравления и поздравления совершенно незнакомых тебе людей, и, надеюсь,тебе будет очень приятно. Мы тебя очень любим. Твои мама и папа", – поздравила дочьс праздником Юлия Савичева.Подписчикизвезды присоединились к поздравлениям, пожелав девочке здоровья и всего самогонаилучшего. Юля Савичева поблагодарила пользователей соцсети за добрые слова икомплименты и заверила, что передаст их Ане, передаетКак писали"Дни.ру", ранее поделилась с фолловерами своими страхами,связанными с материнством. Так, артистка заявила в Instagram, что очень боится осуждения со стороныдочери. Мол, если певица будет уделять слишком много времени работе, наследницаможет ее когда-нибудь за это упрекнуть и сказать, что ей не хватало еевнимания.Напомним,в ноябре 2018 года поделилась споклонниками деталями своей беременности. Она рассказала о неприятном диагнозе –у звезды второй тип диабета, который развился у нее во время беременности.