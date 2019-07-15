Юлия Высоцкая дала интервью журналу Домашний очаг. Популярная актриса, супруга прославленного режиссера Андрея Кончаловского откровенно рассказала об отношениях с именитым мужем.

Юлия Высоцкая дала интервью журналу "Домашний очаг". Популярная актриса, супруга прославленного режиссера Андрея Кончаловского откровенно рассказала об отношениях с именитым мужем.Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в браке более 20 лет. 45-летняя актриса подарила своему 81-летнему супругу двух детей: дочь Марию и сына Петра. А зимой стало известно, что пара обвенчалась. Периодически артистка выкладывает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram совместные с мужем фотографии, и со стороны кажется, что их отношения до сих пор не потеряли романтики. Но на самом деле это не так. "Наши отношения, как и любые другие, эволюционируют... Сказать про самого себя "наши отношения романтичные" – это что-то такое… немного странное", – призналась Юлия Высоцкая.Актриса не стала скрывать, что и у нее, и у супруга есть свои недостатки, но тут важно понять, чем они компенсируются и есть ли чувства. "Если есть любовь, она помогает любые невыносимые качества принимать и любить. А если нет любви, то что угодно может вызывать раздражение и неприятие, даже самые легкие стороны характера", – убеждена актриса.Причем принимать эти недостатки нелегко. "Ты его любишь за другие вещи, а не за то, что он хороший. Трудно искать маленькие радости в аду. Трудно в нашей современной жизни, вот в этом во всем, как мы живем, оставаться не просто собой, а лучшей версией себя. Вот это трудно", – философски отметила артистка.При этом убеждена, что строить отношения и беречь их нужно только в том случае, если они нужны и важны. "Если ты знаешь, что все это обречено, то зачем работать? Нужно слушать себя... У меня было несколько ситуаций, когда ты в отношения что-то вкладываешь, вкладываешь, потом замедляешь эти вложения, потом понимаешь, что все, это предел", – заявила .