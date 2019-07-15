Бывший солист Ласкового мая Юрий Шатунов выписан из больницы после операции, которую ему сделали из-за воспаления гайморовой пазухи. В ближайшее время музыкант собирается на реабилитацию в Сочи. Там музыкант будет находиться до конца лета, а его гастрольный тур начнется с 10 октября.

Бывший солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов выписан из больницы после операции, которую ему сделали из-за воспаления гайморовой пазухи.В ближайшее время музыкант собирается на реабилитацию в Сочи.Как сообщил РИА Новости директор Шатунова Аркадий Кудряшов, певец отправится туда вместе с семьей.Он также рассказал, что там музыкант будет находиться до конца лета, а его гастрольный тур начнется с 10 октября, как и было запланировано по графику выступлений.В начале июля Юрия Шатунова с острой зубной болью экстренно госпитализировали перед концертом в Новороссийске.Медики выяснили, что воспаление гайморовой пазухи у него началось из-за больного зуба. Оперировали певца уже в Москве.