Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сделал официальное заявление. Он сообщил о том, под какую музыку Алина Загитова будет выступать с короткой программой в новом сезоне.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сделал официальноезаявление. Он сообщил о том, под какую музыку Алина Загитова будет выступать скороткой программой в новом сезоне.Постановка завершена 13 июля. Об этом рассказала на своей странице в Instagram тренер фигуристки ЭтериТутберидзе. Однако до последнего момента оставалось загадкой, какой именнобудет программа Алины Загитовой.Слухи ходили разные, но,наконец, пересудам пришел конец: хореограф спортсменки пролил свет на этуинформацию в своем Instagram-аккаунте."Короткая программа Алины Загитовой вновом сезоне будет под композицию Ясмин Леви "Me Voy" ("Яухожу" – Прим. ред.)", – написал наставник россиянки.Поклонникифигуристки приняли это объявление с восторгом, передает сайт . Теперь будет готовиться к представлению своих программ на контрольных прокатах в Москве. Они состоятся 7 и 8 сентября на Малой спортивнойарене "Лужников".предстоящем сезоне юная спортсменка уже получила два назначения на этапы серииГран-При. Мастерство можно будет увидеть на турнирах во Франции и Японии. Напомним, в прошедшем сезоне она взяла свой финальный призв фигурном катании. Россиянка стала чемпионкой мира, одержав победу вяпонском городе Сайтама.