Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сделал официальное
заявление. Он сообщил о том, под какую музыку Алина Загитова будет выступать с
короткой программой в новом сезоне.
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сделал официальное
заявление. Он сообщил о том, под какую музыку Алина Загитова будет выступать с
короткой программой в новом сезоне.
Постановка завершена 13 июля. Об этом рассказала на своей странице в Instagram тренер фигуристки Этери
Тутберидзе. Однако до последнего момента оставалось загадкой, какой именно
будет программа Алины Загитовой.
Слухи ходили разные, но,
наконец, пересудам пришел конец: хореограф спортсменки пролил свет на эту
информацию в своем Instagram-аккаунте.
"Короткая программа Алины Загитовой в
новом сезоне будет под композицию Ясмин Леви "Me Voy" ("Я
ухожу" – Прим. ред.)", – написал наставник россиянки.
Поклонники
фигуристки приняли это объявление с восторгом, передает сайт . Теперь будет готовиться к представлению своих программ на контрольных прокатах в Москве. Они состоятся 7 и 8 сентября на Малой спортивной
арене "Лужников".
В
предстоящем сезоне юная спортсменка уже получила два назначения на этапы серии
Гран-При. Мастерство можно будет увидеть на турнирах во Франции и Японии. Напомним, в прошедшем сезоне она взяла свой финальный приз
в фигурном катании. Россиянка стала чемпионкой мира, одержав победу в
японском городе Сайтама.