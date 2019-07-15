Невероятно, но Самоцветы блестят и блистают без малого уже полвека. И при этом их песни про Мой адрес – Советский Союз и Увезу тебя я в тундру пользуются все такой же популярностью. Не стареют, как кажется, и сами участники легендарного ВИА. С его золотым составом за кулисами Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске встретился корреспондент Дни.ру.

Невероятно, но "Самоцветы" блестят и блистают без малого уже полвека. И при этом их песни про "Мой адрес – Советский Союз" и "Увезу тебя я в тундру" пользуются все такой же популярностью. Не стареют, как кажется, и сами участники легендарного ВИА. С его "золотым составом" за кулисами Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" встретился корреспондент "Дни.ру".Сегодня успешно существуют и гастролируют два ансамбля "Самоцветы". Тот, где блистает Елена Преснякова и тот, в котором солирует Ирина Шачнева. Но им удается мирно сосуществовать и избегать конкуренции."Мы не просто не мешаем другу другу, но даже были у коллектива Юрия Маликова на юбилее, и нам очень понравилось, – улыбается Елена Преснякова. – Вражды у нас нет, все равно у каждого свой зритель. Хотя мы – настоящие "Самоцветы", а они – продолжение этой темы".Елене Пресняковой идет 73-й год. Но она с легкостью переносит самолеты, поезда, гостиницы. "Бывает по 3-4 перелета в неделю, иногда домой даже не заезжаем, – рассказала певица. – И ведь это продолжается годами! Обидно только, что Петрович в мое отсутствие (муж артистки, Владимир Пресняков-старший, – Прим. ред.) плохо питается. Жаль его, ведь ест все подряд!"Артистка призналась, что давно готова к появлению правнуков, но думает, что вряд ли ей дадут нянчится с ними. Хотя в свое время внук Никита вырос фактически с ней. "Никита и Алена, конечно возьмут нянек, даже жалко, конечно, – вздыхает Елена Преснякова. – Но они знают, что у меня много работы. Из-за нее, например, редко вижу внука Артема – общаемся в основном по видеосвязи. Он часто спрашивает родителей: "А где бабушка Лена?" А ему машу рукой в экран: "Темочка, я тут!" Но у меня все близкие знают, что я активно выступаю и говорят, успокаивая: "Лена, пока есть работа – работай, все будет хорошо!"