Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Подмосковье. ЧП произошло накануне вечером в районе Солнечногорска. По не понятным пока причинам вертолет совершил жесткую посадку. Два человека погибли, в том числе руководитель Федерации сверхлегкой авиации России.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Подмосковье. ЧП произошло накануне вечером в районе Солнечногорска. По не понятным пока причинам вертолет совершил жесткую посадку. Два человека погибли, в том числе руководитель Федерации сверхлегкой авиации России.Вертолет Robinson совершил жесткую посадку недалеко от деревни Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе. По предварительной информации, он вылетел с аэродрома Шевлино и туда же должен был вернуться через несколько часов.Все произошло примерно в 16:00. Судя по расстоянию от аэродрома до места падения, вертолет пролетел не больше трех километров. Машина рухнула в поле. От удара фюзеляж переломлен в нескольких местах, кабина сильно помята, винт согнуло дугой. В вертолете было два человека — пассажир и пилот. Оба погибли.Место падения вертолета огорожено. Сейчас машина напоминает скорее груду металла, при этом видно, что следов пожара на месте нет. Пилот и пассажир, скорее всего, погибли от сильного удара о землю.За штурвалом находился руководитель Федерации сверхлегкой авиации РФ Игорь Никитин. Он был авиаинструктором, обучал полетам на дельтаплане. Накануне Никитин сел за штурвал вертолета Robinson. Это один из самых популярных частных вертолетов, он развивает скорость до 240 километров в час и считается довольно простым в управлении. Что пошло не так, теперь будут разбираться следователи."По факту жесткой посадки вертолета Robinson в Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается", — рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.На земле от падения машины никто не пострадал. Личность второго погибшего официально пока не установлена. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.При этом ответственный секретарь Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Анна Зверева подтвердила агентству РИА Новости информацию о личности второго погибшего, полученную ранее от источника в правоохранительных органах. Это Олег Евгеньевич Чернигин, уточнить его должность Зверева затруднилась.