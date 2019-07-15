Сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 100 000 рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 27-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ (кража).По версии следствия, зимой прошлого года обвиняемый, заранее убедившись, что хозяев нет дома, с помощью отвертки повредил окно, проник в дачный дом в одной из деревень Гусь-Хрустального района, откуда похитил бытовые приборы, электроинструменты, предметы быта, автомойку и автомагнитолу.Продолжая свою противоправную деятельность, злоумышленник совершил еще одну кражу из дачного дома, расположенного на территории того же населенного пункта. Фигурант похитил компьютерную технику, цифровую приставку и электрические инструменты.Потерпевшие, обнаружив пропажу имущества, обратились в полицию. Сумма ущерба, причиненного собственникам противоправными деяниями, превысила 100 000 рублей.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на территории Гусь-Хрустального района в ходе проведения оперативных мероприятий. Похищенное имущество фигурант реализовал.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.