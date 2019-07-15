Принц Гарри с женой стали почетными гостями премьерного показа нового фильма Disney Король Лев в Лондоне. Меган Маркл познакомилась там с Бейонсе.

Принц Гарри с женойстали почетными гостями премьерного показа нового фильма Disney"Король Лев" в Лондоне. Меган Маркл познакомилась там с Бейонсе.Торжественное мероприятие прошло театре"Лестер-сквер". Для выхода в свет герцогиня Сассекская выбрала элегантноечерное платье. Принц Гарри отдал предпочтение классике, надев смокинг.На кинопремьере такжеприсутствовала певица Бейонсе, которая записала саундтрек к новому фильму.Поп-звезду сопровождал ее супруг Джей-Зи. Меган Маркл впервыепознакомилась с Бейонсе и ее мужем, сообщает Oprah Magazine.Встреча герцогиниСассекской и исполнительницы попала на видео. В ролике видно, как знаменитости крепкообнялись и обменялись комплиментами. При этом по кадрам ясно, что Бейонсе оченьрада знакомству: с ее губ не сходит улыбка, и она постоянно кивает в ответнареплики Меган Маркл. Не забыл поприветствовать звезд и принц Гарри.Как сталоизвестно ранее, зарубежные СМИ сообщили о том, что шантажируетсупруга. Якобы герцогиня Сассекская заявила мужу: "либо я – либокоролевская семья". Она устала следовать королевскомупротоколу и правилам двора. Также мечтает, чтобы ее хоть ненадолго оставилив покое СМИ. Жена принца Гарри настаивает на долгосрочном отъезде в ЮжнуюАфрику, где у монаршего отпрыска есть фермерский дом и участок.