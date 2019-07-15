Принц Гарри с женой
стали почетными гостями премьерного показа нового фильма Disney
Король Лев в Лондоне. Меган Маркл познакомилась там с Бейонсе.
Принц Гарри с женой
стали почетными гостями премьерного показа нового фильма Disney
"Король Лев" в Лондоне. Меган Маркл познакомилась там с Бейонсе.
Торжественное мероприятие прошло театре
"Лестер-сквер". Для выхода в свет герцогиня Сассекская выбрала элегантное
черное платье. Принц Гарри отдал предпочтение классике, надев смокинг.
На кинопремьере также
присутствовала певица Бейонсе, которая записала саундтрек к новому фильму.
Поп-звезду сопровождал ее супруг Джей-Зи. Меган Маркл впервые
познакомилась с Бейонсе и ее мужем, сообщает Oprah Magazine.
Встреча герцогини
Сассекской и исполнительницы попала на видео. В ролике видно, как знаменитости крепко
обнялись и обменялись комплиментами. При этом по кадрам ясно, что Бейонсе очень
рада знакомству: с ее губ не сходит улыбка, и она постоянно кивает в ответна
реплики Меган Маркл. Не забыл поприветствовать звезд и принц Гарри.
Как стало
известно ранее, зарубежные СМИ сообщили о том, что шантажирует
супруга. Якобы герцогиня Сассекская заявила мужу: "либо я – либо
королевская семья". Она устала следовать королевскому
протоколу и правилам двора. Также мечтает, чтобы ее хоть ненадолго оставили
в покое СМИ. Жена принца Гарри настаивает на долгосрочном отъезде в Южную
Африку, где у монаршего отпрыска есть фермерский дом и участок.