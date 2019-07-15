Звезда Битвы экстрасенсов Мэрилин Керро сообщила о второй беременности. Эстонская ведьма не скрывает своего счастья от поклонников – те, в свою очередь, засыпали ее поздравлениями.

Звезда "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро сообщилао второй беременности. Эстонская ведьма не скрывает своего счастья отпоклонников – те, в свою очередь, засыпали ее поздравлениями.Бурный роман звезды "Битвы экстрасенсов" с еепартнером по проекту окончательно завершился три года назад. Мэрилин Керро иАлександр Шепс окончательно расстались – но остались друзьями. Вскоре сталоизвестно имя нового избранника – норвежца Марка Хансена. Свадьбу сыграливтайне, а в прошлом году у пары родился сын Кайус-Уильям Хансен.Но на этом счастливые родители не остановились. опубликовала очередное фото с наследником. Кайусна снимке прижимается к заметно округлившемуся животу ведьмы из Эстонии.Строить догадки поклонникам не пришлось: Мэрилин сама призналась, что ждетвторого ребенка."Кайус очень рад стать старшим братом. Моя любовь, всямоя жизнь – мои дети", – подписала фото Керро.не скрываетподробностей своей личной жизни. Эстонская ведьма часто делится снимками сына имужа с прогулок. Комментарии к упомянутому фото Мэрилин отключила. Тем неменее, поклонники нашли способ поздравить ее с радостным событием – грядущимпополнением в семье, пишет Teleprogramma. pro.