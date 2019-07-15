Звезда Битвы экстрасенсов Мэрилин Керро сообщила
о второй беременности. Эстонская ведьма не скрывает своего счастья от
поклонников – те, в свою очередь, засыпали ее поздравлениями.
Звезда "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро сообщила
о второй беременности. Эстонская ведьма не скрывает своего счастья от
поклонников – те, в свою очередь, засыпали ее поздравлениями.
Бурный роман звезды "Битвы экстрасенсов" с ее
партнером по проекту окончательно завершился три года назад. Мэрилин Керро и
Александр Шепс окончательно расстались – но остались друзьями. Вскоре стало
известно имя нового избранника – норвежца Марка Хансена. Свадьбу сыграли
втайне, а в прошлом году у пары родился сын Кайус-Уильям Хансен.
Но на этом счастливые родители не остановились. опубликовала очередное фото с наследником. Кайус
на снимке прижимается к заметно округлившемуся животу ведьмы из Эстонии.
Строить догадки поклонникам не пришлось: Мэрилин сама призналась, что ждет
второго ребенка.
"Кайус очень рад стать старшим братом. Моя любовь, вся
моя жизнь – мои дети", – подписала фото Керро.
не скрывает
подробностей своей личной жизни. Эстонская ведьма часто делится снимками сына и
мужа с прогулок. Комментарии к упомянутому фото Мэрилин отключила. Тем не
менее, поклонники нашли способ поздравить ее с радостным событием – грядущим
пополнением в семье, пишет Teleprogramma. pro.