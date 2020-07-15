Тройное ДТП с двумя большегрузами. Авария произошла в начале десятого утра на 290-м километре трассы М-7 в районе поворота на Никологоры. Эти кадры появились в соцсетях. В комментариях

Тройное ДТП с двумя большегрузами. Авария произошла в начале десятого утра на 290-м километре трассы М-7 в районе поворота на Никологоры. Эти кадры появились в соцсетях. В комментариях пользователи написали, что один из большегрузов перевозил напитки и в результате ДТП они разлились по дороге. По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель 1954 года рождения, управляя грузовиком «Вольво»,