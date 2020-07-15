Рыба в озере Рукавском задохнулась? Владимирская природоохранная прокуратура рассказала о результатах проверки. Напомним, на прошлой неделе жители микрорайона Энергетик обнаружили, что на

Рыба в озере Рукавском задохнулась? Владимирская природоохранная прокуратура рассказала о результатах проверки. Напомним, на прошлой неделе жители микрорайона Энергетик обнаружили, что на поверхности воды местного озера плавает мёртвая рыба. На водоёме неприятно пахнет. По словам людей, раньше такого не бывало: в один день погибли и крупные рыбы, и мальки. Наталья Прокофьева, местная жительница: Сделали фотографии,