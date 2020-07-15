В столице один из самых молодых автобусных парков Европы.

В 2020 году на городские маршруты на востоке, юге и юго-западе столицы выйдут более 400 новых автобусов большой вместительности. Наличие соединительного узла в салоне закрепило за ними народное прозвище автобусов с гармошкой. Об этом сообщает официальный сайт правительства города Москвы.Мы регулярно обновляем транспорт, чтобы город был по-настоящему комфортным для жителей. Сегодня в парк ГУП „Мосгортранс“ поступило уже 35 новых низкопольных автобусов особо большой вместимости, к концу года количество закупленных автобусов вырастет до 440. Такие автобусы удобны, просторны и отвечают самым современным требованиям, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Новый автобус рассчитан на 140 пассажиров, оснащен аппарелями и креплениями для инвалидных кресел, оборудован системами видеонаблюдения и климат-контроля, розетками для зарядки мобильных телефонов.Автобусный парк столицы является одним из самых молодых в Европе. Средний возраст транспорта не поднимается выше 5 лет. 75% парка ГУП Мосгортранс составляют автобусы с двигателями экологического класса Евро-5.Ежедневно наземный пассажирский транспорт Москвы перевозит более 7,4 миллиона человек.