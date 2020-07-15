16 июля откроется международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске. Это единственный музыкальный форум этого лета, который не был отменен, как это случилось с Новой Волной в Казани, Жарой в Баку, Евровидением в Роттердаме. И хотя формат праздника по объективным причинам пришлось поменять, но почти все из заявленных звезд подтвердили свое участие. Особая роль в этом году у Филиппа Киркорова.

16 июля откроется международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Это единственный музыкальный форум этого лета, который не был отменен, как это случилось с "Новой Волной" в Казани, "Жарой" в Баку, "Евровидением" в Роттердаме. И хотя формат праздника по объективным причинам пришлось поменять, но почти все из заявленных звезд подтвердили свое участие. Особая роль в этом году у Филиппа Киркорова.Помимо выступления на церемонии открытия "Славянского базара в Витебске", у короля российской эстрады будет на фестивале важная миссия. В этом году он стал лауреатом специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство – к миру и взаимопониманию" (в прошлом году ее получила Таисия Повалий).Это кажется логичным решением. Ведь Киркоров – большой во всех смыслах друг братской республики. Когда Филипп отмечал 50-летие, то даже получил персональное поздравление от президента Белоруссии. Александр Лукашенко заявил тогда, что Киркорова всегда с радостью ждут в его стране, а песни артиста еще больше объединяют народы.Действительно, в 1994, 1997, 2001, 2004, 2009 и 2014 годах Киркоров представлял в Летнем амфитеатре Витебска свои шоу, каждое из которых становилось сенсацией. Планировал он сольный концерт и в этот раз, но ситуация в мире, увы, внесла коррективы в гастроли звезд.Нынешнее выступление Филиппа на "Славянском базаре" станет первым с конца марта, когда во всем мире стали отменяться массовые мероприятия. Артист признался, что заметно волнуется. Для поездки в Белоруссию он получил особое разрешение – удалось уладить вопросы и с пограничниками, и с Роспотребнадзором.Накануне стали известны подробности его райдера.Как пишет "Российская газета", по прибытии артиста должны ждать два лимузина и Mercedes для балета. Жить Киркоров желает в двухкомнатном президентском люксе. Первая комната должна быть большой, светлой и обязательно с зеркалом в полный рост. А вторая комната должна быть полностью отведена под гардероб.