На очередном заседании областного парламента депутаты почти 5 часов работали над одним вопросом

Заседание вновь прошло в формате видеосвязи. Парламентарии рассмотрели кандидатуру ВРИО вице-губернатора для назначения на должность, закон об уполномоченном по правам человека и возможность снизить налоговую ставку для владельцев маломерных судов.Кроме того, губернатор лично отчитывался перед депутатами по итогам работы, которую проделала областная администрация в прошлом году по наиболее значимым направлениям. Его выступление вызвало много вопросов...Поздно - не лучшеС момента назначения Владимира Сипягина на должность губернатора прошло более полутора лет. За это время к нему накопилось немало вопросов у представителей всех без исключения фракций ЗС. По мнению большинства народных избранников, ситуация в регионе не так оптимистична, как следует из отчёта главы областной администрации.Депутаты обозначили очевидные проблемы в медицине. Пожалуй, основная из них - острая нехватка врачей и медперсонала среднего звена. Несмотря на то, что определённые меры поддержки вроде есть, привлекать специалистов удаётся с большим трудом. Да и удерживать тех, кто есть, - сложно, особенно в тяжёлое время пандемии, когда врачам приходится работать без выходных, подвергая себя смертельно опасному риску заражения.- Около 2 месяцев назад мы приняли закон о страховых выплатах для медицинских работников, которые заразились коронавирусом, - напомнил, обращаясь к губернатору, заместитель председателя Заксобрания области Вячеслав Картухин. - По моей информации, закон до сих пор не работает. Например, в 4-й горбольнице Владимира медики никак не могут получить выплаты, которые они честно заслужили самоотверженным трудом. Поэтому прошу разобраться в этой ситуации.Владимир Сипягин ответил, что в учреждении недавно провели проверку. Он пообещал подготовить отчёт, а также предположил, что в проблемах виноват «непрофессионализм определённого рода руководства больницы».Задали вопрос и по «злосчастной» больнице на западе региона:- Знакомы ли вы с требованием общественности о строительстве типовой поликлиники в Струнине, вместо разрушающегося здания? - спросил председатель комитета Заксобрания по социальной политике и здравоохранению Сергей Бирюков.Он также напомнил губернатору, что Счётная палата выявила оплату подрядчикам за работы, которые по большей мере не выполнили, и факты того, что ремонт сделали некачественно. Допустили и множественные нарушения бюджетного и гражданского законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок и защите конкуренции.Продолжая тему проблем в региональной системе здравоохранения, депутаты поинтересовались у губернатора и про ФАПы. По документам их уже давно должны были построить во многих населённых пунктах. Однако результаты проверки Счётной палаты показали, что большинство из них ещё не готовы.Как выяснилось, на конец первого квартала этого года из 35 ФАПов, которые, между прочим, должны были открыть ещё в 2019-м, работают только 10. Парламентарии справедливо посчитали эту недоработку весьма серьёзной.Кроме того, народные избранники указали на системные проблемы в организации работы скорой медицинской помощи. Остаются заметными сложности с обеспечением льготников важными лекарствами и до сих пор не могут наладить работу электронной записи к врачам, которая ликвидирует огромные очереди в коридорах больниц.И на фоне всего этого в департаменте здравоохранения снова происходят кадровые перестановки...Где стабильность?Вопрос кадров рассмотрели отдельно, поводы для этого были. По данным депутатов, за время губернаторства Владимира Сипягина в областной администрации сменили более 40(!) руководителей разных уровней.- С кадрами - беда. Не секрет, что ваша команда опирается преимущественно на «варягов». Допускаю, что это компетентные люди, но приезжих из других регионов уж слишком много, а вы обещали, что будете работать с местными, - напомнил депутат Заксобрания Юрий Фёдоров.Он обратил внимание и на то, что в нашей области начали и всё никак не могут завершить административную реформу. Упраздняют важнейшие подразделения, которые отвечают за воплощение государственной политики в ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Параллельно с этим в областной администрации есть необъяснимо схожие друг с другом структуры, которые выполняют идентичные полномочия.По мнению депутата, это не способствует эффективной и качественной работе исполнительных органов государственной власти. О стабильном функционировании подведомственных им подразделений и организаций также говорить не приходится.- Кто советовал такие «нововведения» и просчитывал ли кто-то последствия таких «реформ»? - спросил Юрий Фёдоров.Беспокойство у народных избранников вызвали национальные и региональные проекты, которые реализуют в нашей области. Дело в том, что 4 из них должны были завершить ещё в прошлом году, но этого не случилось. Ещё 5 региональных проектов показали результаты ниже изначально запланированных.Кроме того, до сих пор не ут­вер­ди­ли Стратегию со­ци­аль­но-­эко­­но­­ми­ческого развития области до 2035 года, нет плана развития государственного сектора экономики.- Кто ответит за неэффективное использование почти 800 млн рублей, которые направили на поддержку малого и среднего бизнеса? - спрашивает председатель бюджетного комитета Заксобрания Михаил Максюков. - Парадокс - сумму поддержки увеличили в 10 раз, а количество малых и средних предприятий снизилось, причем ещё до пандемии.Однозначное решениеНе оставили без внимания и молодёжную политику. Депутат Иван Алтухов обратил внимание на то, что теперь в нашей области не проводят масштабные молодёжные мероприятия федерального уровня. Например «Территория смыслов», на которую стремились попасть студенты из самых престижных вузов страны, переехала в другую область, а площадка, где её проводили, - заброшена. Статус «ДоброСаммита» упал до внутриобластного мероприятия, а альтернатив в виде новых масштабных мероприятий не разрабатывают.Не оставили без внимания и проблемы в сельском хозяйстве. Например, статистика показала, что к концу прошлого года поголовье свиней в регионе снизилось на 90%, упало производство мяса. Депутат Александр Цыганский полагает, что администрация области не прилагает должных усилий, чтобы поддержать и восстановить отрасль. Напомним, что и должность вице-губернатора по АПК Сипягин сократил...По итогам 4-часового общения с губернатором народные избранники большинством голосов приняли к сведению отчёт, но признали его работу неэффективной по нескольким направлениям. Парламентарии предложили главе областной администрации устранить проблемы и проинформировать ЗС о результатах работы до 1 марта следующего года.- Перед нашим регионом стоит огромное количество задач, - подводя итоги, сказал председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв. - Безусловно, выступление Владимира Сипягина вскрыло характерные проблемы и недостатки, которые сегодня, к сожалению, есть. Самое главное - мы должны их понимать и знать о них. Я думаю, что постановление, которое вынесли коллеги по отчёту губернатора, и есть попытка хотя бы частично проанализировать проблемы, которые сегодня есть в регионе. Мы, вместе с губернатором, должны попытаться найти выходы из сложившегося положения.