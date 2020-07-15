15.07.2020

2020-07-15 18:55:04

Фасады серых владимирских многоэтажек обретают индивидуальность

Серым домам Фрунзенского района во Владимире не хватает ярких штрихов. Как фасадная отделка одного дома может преобразить целую улицу, узнала Мария Городская.

Управляющие компании работают не только как система жизнеобеспечения, но и делают дома красивыми. Опытом таких работ поделилась одна из этих компаний.

Даже во время пандемии работа управляющей компании МУПЖРЭП продолжалась. Отделка фасадов, благоустройство и многое другое. Только пришлось ограничить связь с жителями, чтобы не подвергать их опасности, приемы велись дистанционно.

Галина Локостова, генеральный директор управляющей компании ООО "МУПЖРЭП": «Дома у нас, в нашем управлении, довольно старые. Им всем по 30, 40 лет. И ранее строили дома, вы видите сами, панельные. И вот эта вот серая отделка, она вызывает тоску, скуку».

Тогда Галина Локостова, генеральный директор компании МУПЖРЭП, решила сделать дома ярче - с помощью видовых работ.

Людмила Лепахина, жительница: «Вот фасад вы сами видите, какой у нас красивый. Подбирали колер, строительные бригады у нас очень хорошо работали. Мальчишки такие, рукастые, можно сказать, они подобрали бригаду. Все хорошо, быстро сделано - вот видите, какой у нас подъезд получился красивый. Внутри подъезда отделка хорошая, если заглянете, вообще необыкновенный».

Теперь цоколи, входные группы и ступени покрашены в фирменный цвет компании - "Дикая вишня".

Галина Локостова, генеральный директор управляющей компании ООО "МУПЖРЭП": «Люди говорят нам "спасибо". И от дома к дому идет так: "А почему нам не покрасили? А когда нам будут делать?", - то есть мы получаем ответную реакцию, люди очень довольны. А нам еще лучше!»

Жителям такие изменения пришлись по душе - когда дом красивый, сразу хочется преобразить и свой двор - сейчас возле подъездов цветут целые сады.

Мария Городская, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»

