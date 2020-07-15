Для домов-интернатов и домов престарелых эпидемия коронавируса стада настоящей гонкой на выживание. Зимой и весной страшные кадры из Италии, Испании, Франции облетели весь мир. Когда эпидемия пришла в Россию, под угрозой оказались и наши старики – и их тоже нужно было спасать.

Для домов-интернатов и домов престарелых эпидемия коронавируса стада настоящей гонкой на выживание. Зимой и весной страшные кадры из Италии, Испании, Франции облетели весь мир. Когда эпидемия пришла в Россию, под угрозой оказались и наши старики – и их тоже нужно было спасать.Помогать слабым и беззащитным – первоочередная задача во время общей беды. Конечно, представители бизнеса не могли остаться в стороне, и в конце апреля БК "Фонбет" начала оказывать помощь домам престарелых в Московской области, несмотря на то, что это направление деятельности может показаться непрофильным для компании.О сложной ситуации, сложившейся в домах престарелых в начале эпидемии, в марте-апреле, рассказали сотрудники благотворительного фонда "Старость в радость". Многие подопечные фонда оказались в больницах, где за их жизнь боролись врачи. Но как бы хорошо ни была организована система здравоохранения, в период эпидемии без дополнительных ресурсов не обойтись.Не хватало рабочих рук, в первую очередь – вспомогательного медицинского персонала, не хватало сиделок, которые могли бы ухаживать за стариками. Ведь многие сотрудники домов престарелых и сами слегли с коронавирусной инфекцией.В БФ "Старость в радость" пытались найти врачей, медсестер, сиделок, готовых помочь старикам, готовых работать в домах-интернатах. Параллельно сотрудники фонда в круглосуточном режиме развозили по домам престарелых все самое необходимое: средства индивидуальной защиты, антисептики, защитные костюмы. Но возможности благотворительной организации не безграничны. Например, чтобы нанять специалистов, нужны деньги. Причем немалые деньги."Мы, фонд "Старость в радость" срочно ищем сиделок – помощников по уходу, всех, кто готов ухаживать за ослабленными пожилыми людьми в Московской области. Наши бабушки и дедушки в больнице и им очень нужны те, кто готов быть сиделками. Очень срочно нужны руки помогать, ухаживать", – этот крик о помощи в апреле региональный координатор фонда "Старость в радость" Ольга Балашова опубликовала у себя на страничке ВКонтакте.Друг познается в беде. Мы с детства слышим эту фразу, часто сами ее повторяем. Но кто будет рядом во время настоящих испытаний?Для подопечных фонда "Старость в радость" настоящим другом стала БК "Фонбет". Сотрудники компании не остались равнодушными к призывам о помощи, и уже в апреле "Фонбет" начал оказывать финансовую 50 учреждениям Московской области, находящимся под патронажем Фонда.В общей сложности по программе помощи с конца апреля до настоящего времени "Фонбет" уже выделил 8,5 миллиона рублей. Эти деньги пошли на закупку самого необходимого: подгузников, влажных салфеток для гигиены, одноразовых пеленок. Нужны были термометры и пульсоксиметры, средства индивидуальной защиты, тест-системы на коронавирус.На деле оказалось, что покупка медицинских товаров – это еще не самая сложная задача. А вот найти врачей, медсестер, сиделок практически невозможно."Для больших интернатов – это катастрофа, когда из смены в 60 человек "в строю" остаются 10, – объясняют в "Фонбет". – И никто не хочет идти в учреждение, где диагностирован Covid-19. Только стимулирующими выплатами можно было привлечь "людей с улицы", привлечь людей из других регионов".Но даже деньги зачастую не могли решить проблему. Как отмечают сотрудники фонда "Старость в радость", найти желающих работать было сложно даже на зарплату 80-100 тысяч рублей за 14 дней. "Честно скажу – очереди не было, – констатирует Ольга Балашова. – А надо было практически полностью восполнить ухаживающий персонал, врачей, поваров, прачек в учреждениях, столкнувшихся с инфекцией. И это самое сложное, в этот период остаться без тех, кто накормит, поменяет подгузник и даст лекарства".К счастью, сегодня самое страшное уже позади. Ситуация постепенно нормализуется. Благодаря сотрудничеству с "Фонбет", на работу в дома-интернаты Подмосковья удалось привлечь людей из других регионов – Астрахани, Чебоксар, Ростова и Вологды. Переболевшие новой коронавирусной инфекцией постоянные сотрудники тоже возвращаются на работу.После успешного опыта сотрудничества в "Фонбет" и фонде "Старость в радость" уже начинают задумываться о будущем. "Фонбет" поможет старикам и в обычной, мирной жизни – так, например, при поддержке компании известные спортсмены смогут записать и передать короткие видео для бабушек и дедушек. Ведь для наших стариков самое главное – это искренняя забота и внимание.