В Грозном сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился нападающий чеченского футбольного клуба Ахмат Магомед Митришев, передает телеканал . Сообщается, что ..
<a href="https://33live.ru/novosti/15-07-2020-futbolista-axmata-pojmali-pyanym-za-rulem.html" target="_blank">Футболиста Ахмата поймали пьяным за рулем</a> - В Грозном сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился нападающий чеченского футбольного клуба Ахмат Магомед Митришев, передает телеканал . Сообщается, что ..
[url=https://33live.ru/novosti/15-07-2020-futbolista-axmata-pojmali-pyanym-za-rulem.html]Футболиста Ахмата поймали пьяным за рулем[/url] - В Грозном сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился нападающий чеченского футбольного клуба Ахмат Магомед Митришев, передает телеканал . Сообщается, что ..