В Грозном сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился нападающий чеченского футбольного клуба Ахмат Магомед Митришев, передает телеканал . Сообщается, что ..

В Грозном сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился нападающий чеченского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Митришев, передает телеканал "". Сообщается, что спортсмен был в состоянии наркотического опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.