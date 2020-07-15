15.07.2020

2020-07-15 12:55:04

Иммунитет к коронавирусу обнаружен у каждого десятого владимирца

Из 3067 человек, которые прошли добровольное тестирование.

У 318 из них соответствующие антитела были обнаружены. Что может указывать на то, что эти люди переболели коронавирусом в скрытой форме. Таким образом, хотя количество обследованных невелико и не считается достаточным для точных утверждений, есть возможность предполагать — примерно у 10 процетов жителей Владимирской области есть невосприимчивость к этой инфекции.

Для сравнения: в Москве этот показатель превышает 21 процент протестированных.

Напомним, что с 23 по 27 июня в регионе проводилось бесплатное тестирование взрослых и детей на антитела к COVID-19 класса IgG.

Оно было организовано в целях оценки популяционного иммунитета у населения Российской Федерации к новой коронавирусной инфекции Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.