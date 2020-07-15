Раскрыты схемы наживы на приезжающих отдыхать на курорты России. Гостей завлекают красивыми фото в Сети, туристы платят за бронь в отеле, но на месте их ждет разочарование.

Раскрыты схемы наживы на приезжающих отдыхать на курорты России. Гостей завлекают красивыми фото в Сети, туристы платят за бронь в отеле, но на месте их ждет разочарование.Туристка из Москвы Оксана забронировала в Крыму частный экодом с бассейном за 12 тысяч рублей в сутки. Однако позже выяснилось, что описание и кадры не соответствовали действительности.Также туристы часто по ошибке снимают многолюдный "участок-общагу" вместо частной виллы. Примечательно, что в объявлениях об этом не говорится. Кроме того, большинство хозяев отелей не соблюдаютрекомендованные Роспотребнадзороммеры профилактики.Ранее стало известно, что санатории Крыма снова будут требовать у постояльцев справки об отсутствии коронавируса. Кроме того, стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве. В частности, за аренду местной виллы на 14 дней россияне заплатят около 11 миллионов рублей.15 Июл 2020 в 7:38 PDTКак писали "Дни.ру", разгуливающие в бикини потуристки вызвали негодование местных жителей. Об этом красноречиво говорят многочисленные посты в социальных сетях. Отдыхающих призвали вести себя прилично и проявить уважение.