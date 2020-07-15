Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса опубликовал свежие данные по числу зараженных. За последние сутки инфекция выявлена у 6 422 человек.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса опубликовал свежие данные по числу зараженных. За последние сутки инфекция выявлена у 6 422 человек.В Москве зафиксировано 628 новых случаев, в области – 173. Санкт-Петербург находится на втором месте – выявлено 264 носителя инфекции, в Свердловской области – 263.С начала эпидемии коронавирус в России обнаружен у 746 369 человек. Выздоровели 523 249 пациентов, 11 770 скончались.В России с 15 июля отменяется обязательная двухнедельная изоляция для прибывших из-за границы. Приезжающий должен иметь медицинский документ на русском и английском языке с подтверждением отрицательного теста на коронавирус.Россия в ближайшее время возобновит железнодорожное и авиационное сообщение с Белоруссией. Об этом договорились главы правительств двух стран – Михаил Мишустин и Роман Головченко. Первые ограничения на сообщение были введены 16 марта, а с 30-го Россия закрыла границу с Белоруссией.На фоне эпидемии коронавируса в российском интернете появилось большое количество мошеннических ресурсов с предложением социальных выплат. По сравнению с 2019 годом, количество таких сайтов возросло в пять раз, предупредили в "Лаборатории Касперского".Коронавирусом в мире заразились более 13,14 миллиона человек. В США выявили 3,37 миллиона инфицированных, в Бразилии – почти два миллиона.