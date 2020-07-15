Власть во главе с Александром Лукашенко допустила серьезную ошибку, когда отказала в регистрации кандидатом в президенты бывшему председателю Белгазпромбанка Виктору Бабарико, считает белорусский политик Владимир Гончарик. Такое решение будет иметь далеко идущие последствия, полагает он.

Власть во главе с Александром Лукашенко допустила серьезную ошибку, когда отказала в регистрации кандидатом в президенты бывшему председателю "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико, считает белорусский политик Владимир Гончарик. Такое решение будет иметь далеко идущие последствия, полагает он.Отказ в регистрации Бабарико говорит о том, что Лукашенко боится реальной конкуренции на президентских выборах – 2020, уверен Гончарик. По его мнению, власти испугались оппозиционного кандидата, хотя тот с середины июня находится в следственном изоляторе.В Центризбиркоме республики объяснили отказ в регистрации Бабарико тем, что он не предоставил сведения о своей недвижимости и доходах. Такое основание не выдерживает критики, заявил Гончарик.Он уверен, что мировое сообщество не признает выборы президента Белоруссии – 2020 свободными и демократическими. Да и в целом устранение такого популярного кандидата скажется на дальнейшем развитии страны, добавил политик.Оставшиеся претенденты на высший государственный пост не смогут составить серьезной конкуренции Лукашенко, уверен Гончарик. "Снятие Бабарико снизит общий интерес в обществе к выборам", – сказал политик в интервью порталу "Белорусский партизан".Бабарико, который собрал более 430 тысяч подписей за выдвижение, тоже сняли с «выборов», и теперь у «выборов» новый логотип.Но есть и хорошие новости: значит, эта ТВ-пропаганда, которой поливают Бабарико каждый день, не работает. Конкурировать даже с сидельцем СИЗО Луке страшно— Дмитрий Навоша (@navosha)Во вторник, 14 июля, ЦИК Белоруссии огласил список кандидатов на президентских выборах. Конкуренцию Александру Лукашенко составят политический активист Светлана Тихановская, бывший депутат Анна Канопацкая, общественник Андрей Дмитриев и глава партии "Грамада" Сергей Черечень.Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. С конца мая в республике проходят митинги и пикеты. Их участники призывают Александра Лукашенко сложить полномочия и прекратить давление на политических оппонентов.