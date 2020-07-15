Мужчина, передвигаясь по Волгоградскому проспекту в автомобиле такси, произвел из пистолета выстрел в воздух...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Выхино-Жулебино совместно автоиспекторами задержал мужчину, который из хулиганских побуждений произвел в воздух выстрел из пистолета.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный мужчина, передвигаясь по Волгоградскому проспекту в автомобиле такси, произвел из пистолета выстрел в воздух. Поскольку заявитель в этот момент находился в личном авто в непосредственной близости к автомобилю такси, он сразу же, беспокоясь за свою жизнь и здоровье, обратился в органы внутренних дел.Полицейские задержали подозреваемого – ранее судимого 37-летнего приезжего мужчину. Установлено, что накануне происшествия задержанный приобрел сигнальный пистолет и, желая проверить его исправность, во время поездки в такси открыл переднее пассажирское окно и произвел один выстрел вверх. Таким образом, злоумышленник, осознавая, что находится в общественном месте, грубо нарушил общественный порядок.Участковый уполномоченный полиции пистолет изъял. Согласно заключению эксперта данный предмет является стандартным сигнальным пистолетом иностранного производства, изготовленный промышленным способом, к производству выстрелов (шума) пригоден.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18