59-летняя женщина сообщила о том, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, открыто похитил принадлежащий ей мобильный телефон, после чего скрылся...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Марьино и ОП Марьинский задержали 30-летнего мужчину по подозрению в разбойных нападениях и краже имущества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции с заявлениями обратились несколько жителей Москвы. 59-летняя женщина сообщила о том, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, открыто похитил принадлежащий ей мобильный телефон, после чего скрылся. В момент происшествия она сидела на лавочке во дворе своего дома. С аналогичным заявлением обратился 25-летний мужчина. У него во время тренировки на спортивной площадке также под угрозой расправы был похищен гаджет. 40-летний местный житель заявил о краже аккумулятора из автомобиля. Все потерпевшие сообщали похожие приметы злоумышленника. Сумма ущерба составила около 35 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Люблинской улице задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний приезжий. В ходе личного досмотра задержанного оперативники обнаружили и изъяли у него нож. Установлено, что противоправные деяния злоумышленник совершал в состоянии опьянения. Похищенные вещи изъяты и возвращены потерпевшим.Следствием ОМВД России по району Марьино возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ «Разбой». Дознанием ОП Марьинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время фигурант проверяется на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18