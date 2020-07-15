Опубликованы декларации о доходах пяти кандидатов в президенты Белоруссии. на высший государственный пост республики. Согласно официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко в 2019 году заработал 117 тысяч белорусских рублей (более 48 тысяч долларов).

Опубликованы декларации о доходах пяти кандидатов в президенты Белоруссии. на высший государственный пост республики. Согласно официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко в 2019 году заработал 117 тысяч белорусских рублей (более 48 тысяч долларов).Если верить напечатанному, белорусский лидер не имеет в собственности недвижимости. В соответствующей строке указано, что у него нет ни жилых домов, ни квартир, ни земельных участков, ни гаражей. Более того, Александр Лукашенко не владеет никакими акциями или долями в уставных фондах юридических лиц.Жена президента Белоруссии Галина за прошлый год указала доход в размере 5,56 тысячи белорусских рублей (около 2,3 тысячи долларов) – пенсию и дивиденды от акций. У первой леди республики есть недвижимость.Ей принадлежит жилой дом площадью 196 квадратных метров в городе Шклове, половина доли на дом в деревне Большой Межник и земельный участок площадью 0,15 гектара в Шклове. Кроме того, в собственности супруги Александра Лукашенко 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".Напомним, на 9 августа в Белоруссии намечены президентские выборы. Помимо нынешнего руководителя страны , зарегистрированы четыре кандидата: Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.