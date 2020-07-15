Запрещенные препараты поступили на территорию РФ под видом международного почтового отправления на имя адресата...

Сотрудники ОНК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ, посредством почтовой связи.В полицию поступила информация о том, что неизвестный гражданин организовал контрабанду сильнодействующих веществ с использованием канала международной почтовой связи.В ходе проведения проверки было установлено, что мужчина, заведомо зная, что сильнодействующие вещества ограничены к обороту на территории РФ и за их контрабанду предусмотрена уголовная ответственность, приобрел в сети «Интернет» 100 таблеток, в которых согласно справке об исследовании содержатся сильнодействующие вещества – «тестостерон» и «местеролон».Вышеуказанные препараты поступили на территорию РФ под видом международного почтового отправления на имя адресата.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОНК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве в Рязанской области при получении посылки был задержан 40-летний мужчина. В ходе личного досмотра данные вещества у задержанного изъяты.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60