Погиб на пожаре из-за позднего сообщения. В Вязниковском районе, станция Мстёра, сгорел частный дом. О пожаре в МЧС сообщили поздно, к приезду огнеборцев жилое строение выгорело практически

Погиб на пожаре из-за позднего сообщения. В Вязниковском районе, станция Мстёра, сгорел частный дом. О пожаре в МЧС сообщили поздно, к приезду огнеборцев жилое строение выгорело практически полностью. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом и гараж. Этого пожарные не допустили. Общая площадь, охваченная огнём, составила 96 кв. м. К ликвидации последствий пожара привлекалось