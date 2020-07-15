Кампания перед выборами президента Белоруссии, которую уже давно признали очень грязной, – едва ли не самая яркая политическая тема лета на постсоветском пространстве. Эксперты критикуют Александра Лукашенко и гадают, как далеко он зайдет в репрессиях против оппонентов.

Кампания перед выборами президента Белоруссии, которую уже давно признали очень грязной, – едва ли не самая яркая политическая тема лета на постсоветском пространстве. Эксперты критикуют Александра Лукашенко и гадают, как далеко он зайдет в репрессиях против оппонентов.Среди тех, кто решил проанализировать поведение Батьки, оказался и видный белорусский политический деятель Виктор Корнеенко. По его словам, Александр Лукашенко успешно устранил главных соперников перед голосованием.Эксперт отметил, что президент Белоруссии пошел на этот шаг, потому что испугался активности оппозиции. Всем было понятно, что фаворитами предвыборной гонки являются Виктор Бабарико и Валерий Цепкало, но обоих даже не зарегистрировали в качестве кандидатов.Корнеенко уверен, что такое отстранение лидеров оппозиции ставит под сомнение легитимность выборов в целом. По его словам, в истории Белоруссии такого еще не случалось."Говоря простым языком, и коню понятно, что произошла расправа", – кратко резюмировал он.При этом, по мнению Корнеенко, оппозиция постепенно теряет шансы кардинально изменить ситуацию. Специалист считает, что штабу Бабарико в первую очередь нужно было заниматься его регистрацией, а не другими политическими активностями. Эксперт не исключил, что протест в конечном счете просто будет слит.Напомним, выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Помимо нынешнего руководителя страны Александра Лукашенко, : Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.