Помогают тем, кто торопился появиться на свет. Владимирские мастерицы при поддержке региональной общественной организации «Палата защиты прав пациентов» организовали акцию в помощь

Помогают тем, кто торопился появиться на свет. Владимирские мастерицы при поддержке региональной общественной организации «Палата защиты прав пациентов» организовали акцию в помощь недоношенным малышам «Торопыжки». Волонтеры шьют и вяжут вещи, которые помогут деткам успешно преодолеть все этапы выхаживания. Галина Шипарева, руководитель региональной общественной организации «Палата защиты прав пациентов»: У нас даже слоган «Большая помощь маленьким