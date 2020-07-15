В экономику региона инвестируют более миллиарда 200 млн рублей. В Белом доме подписали инвестиционные контракты с тремя предприятиями. Компании расширят свои площади на территории

В экономику региона инвестируют более миллиарда 200 млн рублей. В Белом доме подписали инвестиционные контракты с тремя предприятиями. Компании расширят свои площади на территории индустриального парка «Камешково», в администрации региона подчеркивают, это говорит о том, что он динамично развивается. Так, к примеру, на территории Камешково появится предприятие по выпуску мелющих тел для шаровых мельниц. Производимые