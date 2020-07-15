Депутат Госдумы Василий Власов считает, что жителям России, которые обнаружили просроченный товар на прилавках магазинов, нужно платить. Письмо с таким предложением он направил в Роспотребнадзор.

Депутат Госдумы Василий Власов считает, что жителям России, которые обнаружили просроченный товар на прилавках магазинов, нужно платить. Письмо с таким предложением он направил в Роспотребнадзор.Идея Василия Власова заключается в том, что нашедшим просрочку гражданам будут платить половину от штрафа, который выписали магазину за нарушение. Если человек обнаружил, что у товара истек срок годности, уже после покупки, на моральную компенсацию он может рассчитывать, обратившись в суд.В отправленном Роспотребнадзору письме депутат напомнил: административный штраф для юридических лиц,допустивших продажу продуктов питания с истекшим сроком годности, составляет от 20 до 30 тысяч рублей.Власов уверен, что в стране нужно создать правовой механизм, при котором повысится общественный контроль за правонарушениями, связанными с реализацией продуктов.Недавно в "Дни.ру" появился материал о том, что в мире . В тексте идет речь о докладе ООН, где говорится о состоянии водных ресурсов на Земле. Информация не получила должного внимания общественности.