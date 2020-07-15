Злоумышленница перевела денежные средства в сумме 200 тысяч рублей с расчетного счета клиента банка на свой расчетный счет...

СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника коммерческого банка, подозреваемого в совершении мошенничества.В ОМВД России по району Аэропорт поступило заявление от представителя коммерческого банка о возможных противоправных действиях со стороны бывшей сотрудницы организации.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО установлено, что злоумышленница, работая в должности менеджера-кассира, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, перевела денежные средства в сумме 200 тысяч рублей с расчетного счета клиента банка на свой расчетный счет. Спустя время, женщина осуществила еще один денежный перевод с того же расчетного счета в сумме 1 миллион 350 тысяч рублей. Таким образом, клиенту банка причинен ущерб на сумму свыше полутора миллиона рублей. Денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.По данному факту СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой мера пресечения не избиралась.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29