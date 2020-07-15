У Розы Сябитовой произошел конфликт с жильцами ближайшего к ней дома. Они обвинили ее в свалке мусора у дороги.

У Розы Сябитовой произошел конфликт с жильцами ближайшего к ней дома. Ониобвинили ее в свалке мусора у дороги.Возмущенные соседи пожаловались правоохранителям. Стражи правопорядка прибыли к Розе Сябитовой незамедлительно.Телезвезда себя виноватой не считает. В своем инстаграм-аккаунте она подробно объяснила суть проблемы. По словам ведущей, у нее действительно скопилось несколько мешков с отходами. В ожидании мусоровоза она просто сложила их у дороги с внешней стороны своего участка.Это не понравилось соседям, и они вызвали полицию. Оказывается, водитель мусоровоза, который забирает мешки с отходами, попросил, чтобы Роза Сябитова подвезла их к обочине дороги. Так ему их было бы удобнее погрузить."Но неизвестная соседка – я даже не знаю, кто эта женщина – накинулась на меня, грубила и в итоге вызвала полицию", – пожаловалась звезда. Разрешить конфликт путем переговоров не удалось: ведущая с сожалением заметила, что договориться с сумасшедшей достаточно сложно. пришлось упаковать мусор и временно сложить к себе в машину до приезда мусоровоза.