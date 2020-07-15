АНТИКРИЗИСНАЯ ДИЕТА
1. Морозим сосиску, трем на терке, мажем хлеб майонезом и посыпаем тертой сосиской. Вкусно и практично, а главное - много: одной сосиски хватает на 5-10 бутербродов.
2. Если голод не дает спать — быстро вылить два стакана кипятка и лечь спать. Мозг не сразу поймет, что желудок обманули.
3. Если хлеб черный натереть чесноком, он пахнет колбасой.
4. Если заморозить яйцо, разрезать его пополам и положить на сковородку, получится глазунья с 2 желтками.
5. Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жадину.
еще анекдот!