15.07.2020

2020-07-15 10:20:04

Современный акушерский корпус в Коврове будет сдан уже в 2021 году

Общая стоимость реконструкции превышает 1 млрд рублей.

Пока что заключен контракт с проектно-строительной группой «АСГ Техно Строй» на сумму свыше 805 млн рублей

Медицинский объект будет отвечать всем современным лицензионным требованиям по профилю «акушерство-гинекология». В нём разместятся отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые отделения, акушерское обсервационное отделение, центральное стерилизационное отделение, клинико-диагностическая лаборатория и рентгеновские кабинеты, сообщает пресс-служба обладминистраци.

Напомним, что строительство больничного корпуса в Коврове началось ещё в 1980-х годах, однако из-за сложной экономической ситуации стройку пришлось заморозить. Только в 2011 году органы местного самоуправления вернулись к вопросу о продолжении строительства. Было принято решение перепрофилировать корпус из терапевтического в акушерский.