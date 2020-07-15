В Боголюбово, например, в овраг смыло тротуар, лежащий вдоль М-7 «Волга»

Вечером 14 июля на город Владимир обрушилась страшная гроза, град и ураганный ветер, в течение нескольких часов сносивший практически всё на своём пути. По данным регионального МЧС, за вечер в области упало 92 дерева, повреждено 24 ЛЭП и 19 автомобилей.Помимо Владимира, сильная гроза прошлась по Гусь-Хрустальному, Меленковскому району и Мурому, где несколько деревьев упали на газовые трубы. Спасатели МЧС довольно быстро распилили и убрали деревья.По всему городу валяются упавшие деревья, некоторые из которых растянулись на всю дорогу и порвали линии электропередач. А в Боголюбово, например, в овраг обрушился тротуар на мосту, лежащем вдоль М-7 «Волга». В МЧС уточнили, что никто не пострадал.Владимирцы в соцсетях поделились фотографиями не только затопленных улиц, сломанных деревьев и городских строений, но и красивыми кадрами с капризами погоды. Помимо Владимира, сильная гроза прошлась по Гусь-Хрустальному, Меленковскому району и Мурому, где несколько деревьев упали на газовые трубы. Спасатели МЧС довольно быстро распилили и убрали деревья.