Надзорные органы проверяли транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки.

Сотрудники ОГИБДД отделения МВД России по Киржачскому району совместно с инспекторами Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора провели рейдовое мероприятие, направленное на выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок.В ходе проведения мероприятия особое внимание уделялось проверке автобусов, наличию лицензии на право перевозки пассажиров, техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров, наличию документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, проведению предрейсового медицинского осмотра водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.В ходе рейда было проверено тринадцать автобусов, выявлены три нарушения требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и в сфере транспортного надзора со стороны водителей автобусов, два факта осуществления деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами без лицензии. Также выявлено одно транспортное средство, в конструкцию которого внесены изменения без соответствующего разрешения Госавтоинспекции. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях.Госавтоинспекция в очередной раз обращается к представителям организаций, предприятий и учреждений, занимающихся перевозкой пассажиров, о необходимости обеспечения безопасных условий для движения автобусов, усиления контроля за водительским составом и техническим состоянием автобусов в процессе их эксплуатации.Также полицейские просят водителей и пассажиров отнестись к данным мероприятиям с пониманием, так как они направлены на обеспечение безопасности жителей и гостей региона.