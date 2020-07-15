Особый противопожарный режим отменен. Связано это с нормализацией пожарной обстановки. Соответствующее постановление об отмене режима подписал губернатор Владимир Сипягин. Особый

Особый противопожарный режим отменен. Связано это с нормализацией пожарной обстановки. Соответствующее постановление об отмене режима подписал губернатор Владимир Сипягин. Особый противопожарный режим действовал на территории области с 26 июня по 15 июля. В это время жителям региона запрещалось посещать леса, а также разводить костры и даже готовить шашлыки на природе. Напомним, с 7 апреля в