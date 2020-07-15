Особый противопожарный режим отменен. Связано это с нормализацией пожарной обстановки. Соответствующее постановление об отмене режима подписал губернатор Владимир Сипягин. Особый
<a href="https://33live.ru/novosti/15-07-2020-v-oblasti-otmenili-protivopozharnyj-rezhim.html" target="_blank">В области отменили противопожарный режим</a> - Особый противопожарный режим отменен. Связано это с нормализацией пожарной обстановки. Соответствующее постановление об отмене режима подписал губернатор Владимир Сипягин. Особый
[url=https://33live.ru/novosti/15-07-2020-v-oblasti-otmenili-protivopozharnyj-rezhim.html]В области отменили противопожарный режим[/url] - Особый противопожарный режим отменен. Связано это с нормализацией пожарной обстановки. Соответствующее постановление об отмене режима подписал губернатор Владимир Сипягин. Особый