Противники М-12 не сдаются. Жители посёлка Улыбышево записали видеообращение к властям региона. Люди попросили помощи у чиновников в вопросе трассировки будущей магистрали. Жители посёлка

Противники М-12 не сдаются. Жители посёлка Улыбышево записали видеообращение к властям региона. Люди попросили помощи у чиновников в вопросе трассировки будущей магистрали. Жители посёлка уверены, что согласно последней трассировке, трасса пройдёт слишком близко к их домам и будет мешать им жить. Дорога будет располагаться по краю поймы на высоте 9 метров, потому что она должна