Родственники певицы Жанны Фриске оказались в центре очередного скандала. Прояснить ситуацию и успокоить народ вызвался глава семейства.

Родственники певицы Жанны Фриске оказались в центре очередного скандала. Прояснить ситуацию и успокоить народ вызвался глава семейства.Народ вот уже несколько дней обсуждает выступление сестры Жанны Фриске Натальи на свадьбе: она надела платье покойной певицы и исполнила один из ее хитов. Кажется, что ситуация никого не оставила равнодушным: кто-то ругает родственницу знаменитости за странную попытку получить минуту славы, кто-то защищает ее.В скандал пришлось вмешаться Владимиру Фриске. Глава семейства заявил, что Наталья вовсе не собирается строить карьеру по примеру Жанны. По его словам, она просто танцевала, когда кто-то включил хит покойной певицы – ей, мол, ничего другого не оставалось, кроме как подпеть."Это бред" – ответил Владимир на вопрос об амбициях Натальи как артистки.Не понял он и негодования по поводу того, что сестра Фриске донашивает ее наряды. Глава семейства уверен, что в этом нет ничего странного. "А кому еще их носить?" – вопрошает он.Публикация от (@dniru) 12 Июл 2020 в 11:46 PDTНапомним, что Жанна Фриске скончалась в 2015 году в возрасте 40 лет. Она долгое время боролась с тяжелым заболеванием.У нее остался сын Платон. Его воспитывает отец, известный телеведущий Дмитрий Шепелев.После смерти Фриске ее семья то и дело попадает в скандалы. Самый громкий из них – – получил развязку только спустя несколько лет.