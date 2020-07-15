К услуге «Легкий возврат» уже подключено несколько крупнейших федеральных и международных интернет-магазинов

Почта России во Владимирской области вывела на рынок электронной коммерции услугу «Легкий возврат», которая позволяет бесплатно и быстро возвращать купленные в интернет-магазине товары в любом почтовом отделении.Покупатель может вернуть заказ из интернет-магазина, подключённого к услуге «Легкий возврат». Для возврата заказа необходим только трек-номер – не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. На порядок сокращено время оформления возврата, которое теперь составляет менее одной минуты, так как нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении.- Мы рассчитываем, что новая услуга позволит увеличить объёмы интернет-заказов и сделает онлайн покупки удобнее и доступнее для потребителей, - акцентировал директор УФПС Владимирской области Евгений Манов.Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки. Для интернет-магазинов услуга позволяет увеличить количество лояльных покупателей и приобрести новых, повысить средний чек, конверсию и частоту покупки, т.к. снимет основной барьер и нивелирует риски при дистанционном приобретении товара даже в самых дальних уголках страны. Это дает дополнительный импульс к развитию рынка электронной торговли в России, который в среднем растет на 20% в год.Для интернет-магазинов цена услуги при подключённом тарифе «Посылка. Легкий возврат» составит 150 рублей без НДС для отправлений весом до 0,5 кг включительно, 15 рублей за каждые последующие 0,5 кг, что является одним из самых выгодных предложений на рынке.К услуге «Легкий возврат» уже подключено несколько крупнейших федеральных и международных интернет-магазинов – теперь этот продукт доступен всему рынку.Информационная справкаВ состав УФПС Владимирской области Почты России входят 8 почтамтов, автобаза, 3 участка курьерской доставки и 4 центра выдачи и приема посылок. В области функционируют 408 отделения почтовой связи, из которых 263 находятся в сельской местности. На территории Владимирской области проложено 126 автомобильных маршрутов общей протяженностью 25 тыс. км. В УФПС Владимирской области работает более 3000 сотрудников.