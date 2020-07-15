15.07.2020

2020-07-15 15:40:11

Владимирцы за месяц перевели мошенникам 16 миллионов рублей

Телефонный звонок ценою в десятки тысяч рублей. Мошенники продолжают обогащаться за счет жителей Владимира. С пострадавшими от телефонных "гипнотизеров" пообщалась Екатерина Таманова.

Звонок на мобильный телефон. Хорошо поставленный голос, говорит о подозрительных операциях по счету. После, долгий разговор, предложение уберечь деньги и перевести их на другой счет. Находишься будто в тумане, рассказывает потерпевшая, имени своего девушка не называет - мошенникам она перевела около 30 тысяч рублей.

- Человек каждый раз повторял фразу зафиксировали ваш ответ. Возможно это была какая-то кодовая фраза, что бы ввести в гипноз. У меня было такое ощущение, что что-то не так.

Способов выманить деньги со счета у телефонных мошенников много. Люди сами сообщают им номер карты, данные личного кабинета, или СМС-код, причем в большинстве случаев предупреждение "никому не сообщать" остается незамеченным. Есть и совсем невероятная схема: жертву просят снять все деньги в ближайшем банкомате и положить на другой счет, присланный мошенниками. И это работает. Чаще всего на "удочку" мошенников попадаются люди старшего поколения, их легче заговорить.

- Они в течение дня мне совершенно не давали никуда звонить, даже идти не могла. Все это продолжалось с 10 утра и до 6 вечера, практически целый день. Они пытались направить меня куда им нужно, сделать то, что они мне скажут, выполнять все их действия безукоризненно. И в результате они просто зомбировали меня.

После преступления мошенники не останавливаются и, как правило, телефон жертвы попадает в особый список, в нем те, кому через некоторое время можно будет позвонить еще. В полиции заявляют: чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно знать одно - служба безопасности банка никогда не звонит клиентам.

Денис Мазин, начальник отдела участковых уполномоченных полиции УМВД России по г. Владимиру: «Не будут говорить , что подозрительная операция по счету. Тем более спрашивать номера карты и все коды, хотя у сотрудников банка вся эта информация есть. Самое главное сразу положить трубку и позвонить в службу безопасности своего банка и узнать достоверную информацию, ну и одновременно сообщить к нам».

Только за май этого года жители Владимира перевели мошенникам 16 миллионов рублей. Нелегальный бизнес набирает обороты и в интернете. Сотрудники правоохранительных органов советуют совершать покупки только на проверенных сайтах.

Екатерина Таманова, Максим Котов

«Вести-Владимир»