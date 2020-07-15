Как спастись от пернатых сладкоежек? Владимирские дачники жалуются на дроздов. Из-за ранней весны в этом году птицы вывели в два раза больше птенцов и теперь атакуют сады и огороды. Первые

Как спастись от пернатых сладкоежек? Владимирские дачники жалуются на дроздов. Из-за ранней весны в этом году птицы вывели в два раза больше птенцов и теперь атакуют сады и огороды. Первые визиты фермерам пернатые начали наносить еще в начале марта, а в середине лета на участках развернулась битва за посадки. Дрозды расклёвывают ягоды и наносят вред