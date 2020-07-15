15.07.2020

2020-07-15 18:10:03

Во Владимире начали сносить старинный дом на Ильича

Администрация Владимира заключила договор со строительной организацией, которая снесет старинный дом на улице Ильича, напротив Театра кукол.

«Вести» уже рассказывали о нем. В 2013 году здание дореволюционной застройки частично обрушилось во время ливня, но администрация города Владимира долго не могла найти подрядчика на его демонтаж.

Опасный дом тем временем стал местом встреч для подростков. Фундамент здания сделан очень прочно. Кроме того строение вплотную примыкало к другим домам и была вероятность повредить их. Сейчас специалисты нашлись.

Вера Куликова

