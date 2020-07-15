15.07.2020

2020-07-15 22:25:04

Во Владимире открыли обновленный Музей хрусталя

После долгого ремонта Музей хрусталя во Владимире вновь распахнул свои двери. На торжественное открытие пригласили тех, чьи произведения стали частью новой экспозиции. Почетные гости - художники по стеклу из Гусь-Хрустального.

Под сводами Троицкой церкви вновь звучит хор. В честь тех, кто создает красоту из стекла. Художники из Гусь-Хрустального - почетные гости возрожденного Музея хрусталя во Владимире. Почти 2 года музей был на замке. Его закрыли 10 июня 2018-го. После того, как один из экспонатов - раритетная ваза разбилась. Причиной стали работы по строительству фонтана на Театральной площади.

Для новой экспозиции изготовили специальные витрины, чтобы ни один из шедевров больше не пострадал. Законодательство сейчас предъявляет очень жесткие требования по системе хранения федерального музейного фонда России.

Светлана Мельникова, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Должен быть нужный свет, должна быть нужная температура, должна быть продумана система, которая не позволит предмету двигаться по поверхности и не, дай Бог, разбиться».

Полтора года в здании шли реставрационные работы. Новый облик диктовал свои условия. Сделали современный свет, поменяли напольные покрытия. Модернизация обошлась музею немногим больше пяти миллионов рублей. Перемены в Троицкой церкви сразили главного художника Гусь-Хрустального завода. Владимир Касаткин сравнил Музей хрусталя во Владимире с капеллой Сент-Шапель в Париже, славящейся своими витражами.

Владимир Касаткин, заслуженный художник России: “Там же выставлены потрясающие витражи и все любящие стекло, они стремятся туда попасть, а теперь мы имеем в России в городе Владимире вот такую экспозицию шедевров художников».

В экспозиции произведения старых и современных мастеров. Тех, кто составляет славу отечественного стекла. Народный художник Адольф Курилов в их числе. Композиция "Песни Грузии" сделана им после путешествия на Кавказ.

Адольф Курилов, народный художник России: «Мы попали в гости к главному архитектору Тбилиси и они нас угощали песнями. Такими, что я в тот же вечер, когда мы вернулись в гостиницу, я нарисовал эти образы, этих грузинов, которые пели».

Светлана Березина - молодой художник. 5 лет назад приехала в Гусь-Хрустальный после окончания Академии Штиглица и осталась в этом городе навсегда. Это ее работу сегодня подарили музею. Говорит, влюбилась в стекло.

Светлана Березина, художник Гусь-Хрустального завода: «За волшебные оптические свойства, за волшебство работы с этим материалом. Он необычный. Сочетает в себе живопись, графику, скульптуру».

Новые и старые технологии. Гимн прозрачному и хрупкому материалу от гусевских мастеров снова звучит во Владимире в Музее хрусталя.

Вера Куликова, Максим Котов

«Вести-Владимир»