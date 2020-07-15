Злоумышленник, применив насилие, открыто похитил у потерпевшего денежные средства.

10 июля в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от жителя областного центра о совершенном в отношении него преступлении. Прибывшим на место полицейским мужчина пояснил, что отдыхал у себя в гараже, расположенном в одном из гаражных кооперативов во Фрунзенском районе города, в компании незнакомых ему молодых людей. После употребления спиртного один из гостей набросился на потерпевшего, стал его душить и требовать деньги. Мужчина, испугавшись, отдал имеющиеся у него денежные средства в сумме 1000 рублей, выбежал из гаража и позвонил в полицию. С похищенным злоумышленник скрылся.Сотрудниками уголовного розыска были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установлена личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 28-летний безработный, ранее судимый житель города Владимира.В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.