15.07.2020

2020-07-15 00:05:03

Во Владимире после урагана затоплены улицы и повалены деревья

Во Владимирской области ликвидируют последствия урагана. По информации регионального МЧС, он задел Владимир, округ Муром, Муромский, Гусь-Хрустальный, Меленковский районы.

Произошло падение 92 деревьев, повреждено 24 ЛЭП, 19 автомобилей. На трассе М7 в районе Боголюбова размыло часть грунта. Во Владимире оказалась затоплена улица Большая Нижегородская. На месте работают коммунальщики.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области развёрнут оперативный штаб. Производится сбор аэромобильной группировки в целях оперативного выезда на ликвидацию последствий прохождения грозового фронта.