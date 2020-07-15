15.07.2020

2020-07-15 20:20:03

Во Владимире приведут в порядок популярный у жителей Доброго родник

Жители Доброго уже несколько лет добиваются ремонта старого ключика на улице Маяковского. Тысячи людей опасаются, что чистая вода может вскоре стать непригодной для питья.

Вот так, не щадя ног, жители улицы Маяковского пробираются к старому ключику в садовом товариществе "Локомотив-1". Люди ходят сюда за водой уже несколько десятков лет. Среди них и Николай Горохов. Народный артист России уверен, территория давно нуждается в благоустройстве

Николай Горохов, народный артист России: «Здесь бы надо его подремонтировать, особенно почистить. Эти трубы и конечно, по возможности, хотя бы крошкой забить эту дорогу».

Вода здесь действительно чистая и приятная на вкус. Очередь из десятка людей с канистрами и пустыми бутылками в этом месте обычное дело. По словам местных, "на водопой" сюда ходит половина Фрунзенского района и поддерживать чистоту и порядок своими силами им становится все тяжелее

Татьяна Белова, жительница улицы Маяковского: «Жители следили, но сейчас этот район Доброе уже очень большой стал, народа много приходит, а мы уже старые стали, мы уже не можем все это делать».

Вера Малышева, председатель уличного комитета улицы Маяковского: «Этот ключик у нас на самом деле очень давно существует, наши жители за ним ухаживали, я каждую осень хожу здесь мусор собираю и помогают жители бывает».

На просьбы местных жителей первым откликнулся депутат Горсовета Олег Кашицын. Для него это место тоже практически родное. Он бегал сюда за холодной водой еще мальчишкой .

Олег Кашицын, депутат Совета народных депутатов г. Владимира: «Я 50 лет уже живу в Добром и этот родник я знаю, когда мне было лет 12 -13, тогда он был совершенно другой. Еще много чего не было, так скажем, поэтому решил помочь».

Депутат уверен, что загрязнения воды в ключике допустить нельзя, иначе она станет полностью непригодна к употреблению. Облагородить ключик, а также сделать дорогу к нему, Олег Кашицын пообещал уже в августе этого года.

Александр Сыпченко, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»