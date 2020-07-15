15.07.2020

2020-07-15 13:35:04

Во Владимирской области молния попала в колокольню

Во время вчерашней грозы разряд угодил прямо в крест Преображенского храма в селе Чамерево Судогодского района.

Сильнее всего пострадал барабан, на котором покоится купол колокольни, рассказал настоятель церкви.

Чтобы восстановить его растрескавшуюся кладку придется возводить высокие леса.

Также молнией оказались повреждены кладка и штукатурка на ярусе колокольни, где располагаются сами колокола.

Кроме того, в храме выбило ряд окон.

Все подробности - в ближайшем выпуске "Вестей"