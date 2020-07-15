Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном

Во Владимирской области 48-летний житель Вязниковского района обвиняется в умышленном причинении своей матери тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой её смерть по неосторожности.По информации СледКома РФ по Владимирской области, обвиняемый жил с мамой, нигде не работал и пил на её деньги. Напивавшись, он, как правило, вёл себя крайне агрессивно.23 апреля женщина в очередной раз пыталась поговорить с сыном и «достучаться» наконец до него, однако в ответ он набросился на мать и избил её кулаками по голове. От полученных ударов 68-летняя женщина скончалась на месте.Уголовное дело передано в суд. 48-летний обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.