Из-за того, что тот лежал на его кровати в одежде

66-летнему жителю Вязниковского района Владимирской области предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Утром 1 мая обвиняемый вместе со знакомым выпивали дома. Между ними случился конфликт из-за того, что гость ранее лёг в одежду на его постельное бельё. Вырубив ударом кулаком своего гостя, обвиняемый схватил гвоздодёр и избивал им потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.